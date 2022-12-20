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21:24, 20 декабря 2022Мир

Байден заявил о смерти ядерной сделки

Байден назвал мертвой ядерную сделку, но отказался объявлять это официально
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал мертвой ядерную сделку, но отказался объявлять об этом официально, пишет портал Axios.

Подобное заявление американский лидер сделал в ходе предвыборного митинга, проходившего 4 ноября в Калифорнии, говорится в публикации. Одна из присутствующих попросила президента подтвердить, что иранская сделка мертва. Байден, в свою очередь, отказался, подчеркнув, что не станет этого делать «по многим причинам». Однако затем он решил все же прокомментировать ситуацию. «Она мертва, но мы об этом не объявим. Долгая история», — отметил президент.

Ранее заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что Вашингтон не намерен возобновлять иранскую ядерную сделку в ближайшем будущем в связи с протестами и предполагаемыми поставками оружия из Тегерана в Москву.

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Варвара Кузьмина
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