Байден заявил о смерти ядерной сделки
Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал мертвой ядерную сделку, но отказался объявлять об этом официально, пишет портал Axios.
Подобное заявление американский лидер сделал в ходе предвыборного митинга, проходившего 4 ноября в Калифорнии, говорится в публикации. Одна из присутствующих попросила президента подтвердить, что иранская сделка мертва. Байден, в свою очередь, отказался, подчеркнув, что не станет этого делать «по многим причинам». Однако затем он решил все же прокомментировать ситуацию. «Она мертва, но мы об этом не объявим. Долгая история», — отметил президент.
Ранее заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что Вашингтон не намерен возобновлять иранскую ядерную сделку в ближайшем будущем в связи с протестами и предполагаемыми поставками оружия из Тегерана в Москву.