Байден заявил о смерти ядерной сделки

Байден назвал мертвой ядерную сделку, но отказался объявлять это официально

Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал мертвой ядерную сделку, но отказался объявлять об этом официально, пишет портал Axios.

Подобное заявление американский лидер сделал в ходе предвыборного митинга, проходившего 4 ноября в Калифорнии, говорится в публикации. Одна из присутствующих попросила президента подтвердить, что иранская сделка мертва. Байден, в свою очередь, отказался, подчеркнув, что не станет этого делать «по многим причинам». Однако затем он решил все же прокомментировать ситуацию. «Она мертва, но мы об этом не объявим. Долгая история», — отметил президент.

Ранее заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что Вашингтон не намерен возобновлять иранскую ядерную сделку в ближайшем будущем в связи с протестами и предполагаемыми поставками оружия из Тегерана в Москву.