Получающий миллионы рублей в год подал на работодателя в суд за скучную работу

Money Control: целыми днями читавший газеты мужчина засудил работодателя за скучную работу

Сотрудник компании «Национальные железные дороги Ирландии» (Irish Rail) подал в суд на работодателя и заявил, что ему приходится целыми днями есть сэндвичи и читать газеты, так как у него слишком мало рабочих задач. Об этом сообщает Money Control.

Дермот Элистер Миллс решил засудить работодателя за скучную работу, так как предположил, что лишением задач его наказали после того, как он поднял вопрос проблем с отчетностью компании более девяти лет назад. Мужчина пояснил Комиссии по трудовым отношениям, что его рабочие обязанности свелись к ничегонеделанию после того, как в 2014 году он раскрыл коммерческую тайну.

Финансовый менеджер Ирландских железных дорог пожаловался, что он получает 121 тысячу евро в год (8,3 миллиона рублей) за то, что ходит на длительные прогулки и читает газеты. «Я бы сказал, что если у меня раз в неделю появляются рабочие задачи, я уже счастлив», — заявил Миллс.

Мужчина рассказал, что покупает две газеты: The Times и The Independent. «Я захожу в свой кабинет, включаю компьютер, просматриваю почту. Там нет ни писем, связанных с работой, ни сообщений от коллег, ни общих рассылок. Я сижу, читаю газету и ем сэндвич. Если около 10:30 утра я получаю письмо, которое требует ответа, я отвечаю на него. Если появляется работа, я ее делаю», — заявил ирландец.

Руководство Irish Rail признало, что Миллс раскрыл секретную информацию в 2014 году, но отрицает, что компания наказала его за это.

«Вы получаете 121 тысячу евро в год за то, что ничего не делаете?» — спросил мужчину его представитель в трудовом споре, бывший руководитель отдела кадров Irish Rail. «Да. Под "ничего не делать" я подразумеваю "не использовать мои навыки"», — ответил Миллс.

Ранее сообщалось, что житель Парижа через суд отстоял право быть скучным на работе после того, как отказался по требованию работодателя пить с коллегами и мало времени проводил за неформальным общением с ними. Кассационный суд Парижа постановил, что мужчина имел право отказываться от вечеринок.