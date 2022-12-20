В России заблокировали рекордное число мошенников

ЦБ в ноябре заблокировал более 110 тысяч номеров мошенников

В ноябре текущего года российский Центробанк (ЦБ) инициировал блокировку свыше 110 тысяч телефонных номеров мошенников. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регулятора, это число стало рекордным с 2019 года.

В общей сложности, по подсчетам ЦБ, за три квартала было заблокировано порядка 500 тысяч номеров — почти втрое больше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом мошенникам все равно удалось похитить у клиентов банков более 10 миллиардов рублей за девять месяцев текущего года.

Как рассказывал ранее директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, кибермошенники стали красть у клиентов российских банков в среднем 14,5 тысячи рублей — за последние три года показатель вырос на 30 процентов. Согласно данным регулятора, с января по сентябрь текущего года было зафиксировано около 700 тысяч случаев хищений. Мошенники похитили у клиентов банка почти 10 миллиардов рублей. Уваров предупредил, что злоумышленники пытаются обмануть граждан, используя новостную повестку, в том числе представляясь сотрудниками ЦБ или Следственного комитета.