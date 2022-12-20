В Москве состоится мировая премьера «Калифорнийского мака» с балериной Захаровой

В Москве состоится мировая премьера «Калифорнийского мака» с балериной Светланой Захаровой

В Москве пройдет мировая премьера хореографической миниатюры «Калифорнийский мак», поставленной для примы-балерины Большого театра и этуаль театра Ла Скала Светланы Захаровой. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Миниатюра в постановке Юрия Посохова будет представлена в рамках обновленной программы «Па-де-де на пальцах и для пальцев», подготовленной Захаровой совместно со всемирно известным скрипачом Вадимом Репиным. Премьера состоится 22 декабря в концертном зале им. Чайковского.

«Калифорнийский мак» — оммаж знаменитому номеру балерины Анны Павловой на музыку композитора Петра Чайковского, премьера которого состоялась более ста лет назад. Специально для этой миниатюры был приглашен хореограф Юрий Посохов, поставивший танец для Захаровой. Вместе с ним балерина ранее работала в таких балетах, как «Золушка», «Герой нашего времени», «Франческа да Римини», «Нуреев», «Габриель Шанель» и «Чайка».

Проект «Па-де-де на пальцах и для пальцев» был впервые представлен в 2014 году, в Москве его презентовали в 2019-м. В программе также принимают участие звезды Большого театра Михаил Лобухин, Вячеслав Лопатин, Артемий Беляков и Денис Савин. Музыкальную основу выступления составляют произведения более 10 великих композиторов, среди которых Сен-Санс, Гендель, Массне, Паганини и другие.

Билеты на выступление доступны по ссылке.

