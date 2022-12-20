Генсек ОДКБ рассказал об укреплении сотрудничества с Китаем

Генсек ОДКБ Зась заявил об укреплении сотрудничества с Китаем в различных направлениях

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась в беседе с РИА Новости рассказал, что организация проводит работу по укреплению сотрудничества с Китаем в различных направлениях.

«Ведется соответствующая работа — и по парламентской линии, и по линии министерств иностранных дел, определенная работа проводится — по укреплению сотрудничества ОДКБ-Китай», — заявил он.

Ранее Зась оценил возможность применения ядерного оружия. Он напомнил, что среди членов организации лишь Россия имеет доступ к ядерному вооружению, а военная доктрина регулирует случаи его применения. Генсек ОДКБ считает, что даже в нынешней напряженной ситуации применение ядерного оружия исключено «при понимании всех субъектов мировой политики, не только России, возможных катастрофических последствий таких шагов».