Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:57, 20 декабря 2022Россия

Путин заявил о целенаправленных ударах Киева по жилым кварталам Донецка

Путин заявил, что Киев целенаправленно наносит удары по жилым кварталам Донецка
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Global Look Press

Киев целенаправленно наносит удары по жилым кварталам Донецка и мирным жителям. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Я так понимаю, что удары приходятся прямо по жилым кварталам Донецка со стороны вооруженных сил Украины», — сказал Путин. На это временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин ответил, что украинские силы делают это целенаправленно.

По словам российского лидера, иностранные СМИ и правозащитники об этом ничего не говорят. «Что называется, голоса не подают», — отметил президент. Пушилин согласился с ним и напомнил высказывание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о минских соглашениях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кремль подтвердил поездку Путина в зону спецоперации
Игроков сборной Аргентины эвакуировали на вертолетах с чемпионского парада
Пассажирка московского метро упала под поезд и выжила
Глава ДНР доложил Путину о проблемах с водоснабжением
Пушилин попросил Путина усилить ПВО в ДНР
Путин заявил о целенаправленных ударах Киева по жилым кварталам Донецка
Пары с общим бюджетом оказались крепче и при этом уязвимее перед одной проблемой
Путин счел острой ситуацию в Донецке
США заявили о достаточном количестве стратегических бомбардировщиков в США
Участники коррупционного скандала в Европарламенте начали давать показания
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.