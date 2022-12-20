Путин заявил о целенаправленных ударах Киева по жилым кварталам Донецка

Путин заявил, что Киев целенаправленно наносит удары по жилым кварталам Донецка

Киев целенаправленно наносит удары по жилым кварталам Донецка и мирным жителям. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Я так понимаю, что удары приходятся прямо по жилым кварталам Донецка со стороны вооруженных сил Украины», — сказал Путин. На это временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин ответил, что украинские силы делают это целенаправленно.

По словам российского лидера, иностранные СМИ и правозащитники об этом ничего не говорят. «Что называется, голоса не подают», — отметил президент. Пушилин согласился с ним и напомнил высказывание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о минских соглашениях.