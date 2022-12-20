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19:41, 20 декабря 2022Культура

Снуп Догг захотел возглавить Twitter

Рэпер Снуп Догг предложил свою кандидатуру на пост главы Twitter

Фото: IMAGO / John Palmer / Globallookpress.com

Американский рэпер Снуп Догг захотел возглавить социальную сеть Twitter. Он предложил свою кандидатуру на пост, опубликовав на странице голосование.

В опросе приняли участие более 3,3 миллиона пользователей. 81 процентов респондентов выступил за то, чтобы музыкант стал главой платформы.

Незадолго до этого предприниматель Илон Маск запустил опрос, стоит ли ему уйти с поста главы Twitter. Бизнесмен пообещал учесть результаты голосования. За несколько минут до этого он заявил, что отныне внесение «серьезных изменений» в политику социальной сети будет сопровождаться соответствующими опросами. В результате большинство пользователей проголосовало за уход Маска.

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Марина Погосян
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