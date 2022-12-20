Россиянка побывала в Турции и перечислила правила жизни счастливых турчанок

Автор блога на «Яндекс.Дзене» рассказала, что в Турции женщины не стесняются лишнего веса

Российская тревел-блогерша побывала в Турции и перечислила четыре правила жизни турчанок, которые делают их счастливыми. Своим мнением она поделилась в блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам блогерши, турецкие женщины отличаются от русских отношением к себе и к жизни. В первую очередь, они не стесняются лишнего веса и любят свое тело, отметила туристка. «Вместо того, чтобы отчаянно худеть, сидя на диетах, они подчеркивают пышность своей фигуры, не считают это недостатком, наоборот, гордятся и наедают с удовольствием», — рассказала она.

Кроме того, турчанки любят брать инициативу в отношениях в свои руки и быть в позиции лидера. По словам путешественницы, в Турции женщины не ждут «принца», а сами выбирают достойного партнера. Автор блога отметила, что в России все наоборот: женщины всегда ждут инициативы от противоположного пола.

Еще одно правило жизни счастливых турчанок заключается в самодостаточности, несмотря на то, что их содержат мужья. Будучи домохозяйками, большинство женщин Турции уделяют много времени себе и своему развитию и не стесняются нанимать нянь для детей, поделилась путешественница.

«Наши домохозяйки на первое место ставят не себя, а потребности мужа, домашний быт и воспитание детей. Таким образом, теряются как личности, потому что забывают о личных интересах и потребностях», — добавила автор.

При этом в четвертом правиле россиянка указала, что счастливые турчанки всегда разделяют увлечения и интересы мужа, чтобы поддерживать разговор. По ее мнению, это помогает им быть более осведомленными в политических событиях и последних новостях.

Ранее эта же блогерша выяснила, почему в республике полные женщины считаются «самыми красивыми и привлекательными». Путешественница сказала, что наличие лишних килограммов у женщин говорит о ее здоровье. Еще одной причиной культа лишнего веса в турецком обществе является убеждение, что полные женщины более яркие и темпераментные.