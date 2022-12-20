Глава ДНР доложил Путину о проблемах с водоснабжением

Врио главы ДНР Пушилин сообщил Путину о проблемах с водоснабжением в регионе

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил президенту России Владимиру Путину о проблемах с водоснабжением в регионе. Об этом пишет РИА Новости.

О ситуации в республике он доложил во время встречи с главой государства. По словам врио ДНР, в крупные города, такие как Донецк, Макеевка и Горловка, вода подается на два часа раз в три дня. Пушилин подчеркнул, что местные власти предприняли «очень много шагов совместно с профильными ведомствами, министерствами РФ, то есть построили из резервных водохранилищ уже ряд водоводов». Однако, признал он, это позволило лишь частично закрыть потребности воды.

Кроме того, Пушилин поблагодарил российского лидера за поддержку решения строительства нового водовода из реки Дон.

На встрече с Путиным врио ДНР также попросил Путина усилить в регионе силы противовоздушной обороны (ПВО). Он пояснил, что тем самым удастся прекратить обстрелы городов со стороны Украины.

