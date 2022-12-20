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18:23, 20 декабря 2022Россия

В Керчи объяснили фото новогоднего оформления города в цветах украинского флага

В администрации Керчи заявили об отсутствии подтекста в желто-голубом оформлении города

Фото: Telegram-канал Mash

В сети появились изображения, на которых центр Керчи оформлен в желто-голубых тонах, напомнивших пользователям о флаге Украины. В разговоре с «Лентой.ру» представитель городской администрации заявила, что украшения не несут никакого политического подтекста, а сами кадры были сделаны в промежуточный период — до того, как в общую цветовую гамму добавили другие цвета.

«Там и красный цвет есть, и белый, и серебристый. Это все снимали, когда [елку] только начали наряжать, когда начали так сочетать, еще не довешивая красный и серебристый. И вот кто-то это "выгодно" снял», — сказала представитель администрации.

Собеседница «Ленты.ру» подчеркнула, что новогодние украшения не несут никакого политического подтекста.

Ранее в сети появились фотографии новогоднего убранства центра Керчи, где видно, что город оформлен в желто-голубых тонах: на городской елке висели игрушки только желтого и голубого цвета, фонари также горели только этими двумя цветами. Telegram-канал Mash обратил внимание, что некоторые жители города усмотрели в новом оформлении города отсылку к украинскому флагу.

Ранее стало известно, что в парках и на площадях Москвы установят новогодние ели. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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Кирилл Садовский
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