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08:32, 21 декабря 2022Мир

В США придумали альтернативу признанию России спонсором терроризма

The Hill: в Конгрессе США могут признать Россию государством-агрессором

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Руководство Конгресса США работает над скорейшим внесением законопроекта, осуждающего действия России и признающего ее государством-агрессором. По информации издания The Hill, в Вашингтоне придумали альтернативу признанию России спонсором терроризма.

В тексте проекта закона, полученном газетой, говорится, что после его принятия президент может объявить Россию государством-агрессором и имеет право «обозначить любое иностранное государство» как государство-агрессор, если сочтет его «причастным к актам агрессии против Украины».

Признание России государством-агрессором при этом расширит возможности президента США Джо Байдена в санкционной сфере. Впрочем, один из членов палаты представителей из Республиканской партии назвал это решение полуфабрикатным ответом на требование украинского лидера Владимира Зеленского о том, чтобы США объявили Россию государством, поддерживающим терроризм.

Администрация Байдена уже отвергла это предложение, заявив, что это свяжет руки США в отношениях с Россией и будет препятствовать любым дипломатическим усилиям, направленным на прекращение боевых действий на Украине. «Сейчас мы работаем с Конгрессом над законодательством, которое помогло бы нам обойти некоторые проблемы, связанные с использованием статуса государства-спонсора терроризма, что… имеет некоторые непредвиденные последствия», — говорил госсекретарь Энтони Блинкен в одном из недавних интервью.

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Виктория Кондратьева
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