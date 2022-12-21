СКР возбудил дело из-за нападения арестанта на сотрудницу СИЗО

Во Владивостоке СК возбудил дело из-за нападения 33-летнего арестанта на сотрудницу СИЗО-1

Во Владивостоке следователи возбудили уголовное дело о дезорганизации деятельности исправительного учреждения в отношении 33-летнего арестанта, напавшего на сотрудницу СИЗО-1. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) Аврора Римская.

Инцидент произошел 18 декабря в коридоре прогулочного дворика режимного корпуса. Мужчина, арестованный за групповое изнасилование и разбой, набросился на девушку-надзирателя, которая собиралась вывести его на прогулку.

Обвиняемого оперативно задержали сотрудники дежурной смены изолятора. Сейчас жизни и здоровью сотрудницы отдела режима и надзора СИЗО ничто не угрожает.

Сотрудники СКР выясняют все обстоятельства произошедшего.