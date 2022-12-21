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08:36, 21 декабря 2022Силовые структуры

Арестант напал на сотрудницу российского СИЗО при попытке побега

Во Владивостоке обвиняемый в изнасиловании и разбое арестант напал на сотрудницу СИЗО-1

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Во Владивостоке мужчина, арестованный за групповое изнасилование и разбой, при попытке побега напал на сотрудницу СИЗО-1. Об этом сообщает «АиФ-Приморье».

Инцидент произошел в понедельник, 19 декабря. Днем заключенный Э. набросился на девушку-надзирателя, которая собиралась вывести его на прогулку.

Обвиняемого оперативно задержали сотрудники дежурной смены изолятора. Сейчас жизни и здоровью сотрудницы отдела режима и надзора СИЗО ничто не угрожает.

Как рассказала «Ленте.ру» официальный представитель краевого управления Следственного комитета России Аврора Римская, по факту нападения проводится проверка.

Ранее сообщалось, что под Калининградом задержали замначальника колонии за получение взятки янтарным кораблем.

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Елизавета Новикова
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