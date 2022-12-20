Замначальника российской колонии задержали за получение взятки янтарным кораблем

Под Калининградом задержали замначальника колонии за получение взятки янтарным кораблем

В Калининградской области задержали замначальника одной из колоний за получение взятки от осужденного. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Наталья Гацко.

По версии следствия, в октябре этого года мужчина получил взятку от заключенного в виде корабля стоимостью 53,9 тысячи рублей, сделанного из янтаря, янтарной крошки и полиэфирной смолы. За это он обещал предоставить осужденному положительную характеристику, чтобы суд заменил ему неотбытую часть наказания на более мягкое.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Сейчас по делу проводится комплекс следственных действий.

2 декабря сообщалось, что в Хабаровском крае бывшего начальника колонии осудят за использование труда заключенных.