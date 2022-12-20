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20:01, 20 декабря 2022Силовые структуры

Замначальника российской колонии задержали за получение взятки янтарным кораблем

Под Калининградом задержали замначальника колонии за получение взятки янтарным кораблем

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Калининградской области задержали замначальника одной из колоний за получение взятки от осужденного. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Наталья Гацко.

По версии следствия, в октябре этого года мужчина получил взятку от заключенного в виде корабля стоимостью 53,9 тысячи рублей, сделанного из янтаря, янтарной крошки и полиэфирной смолы. За это он обещал предоставить осужденному положительную характеристику, чтобы суд заменил ему неотбытую часть наказания на более мягкое.

Фото: Telegram-канал СУ СК России по Калининградской области

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Сейчас по делу проводится комплекс следственных действий.

2 декабря сообщалось, что в Хабаровском крае бывшего начальника колонии осудят за использование труда заключенных.

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Елизавета Новикова
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