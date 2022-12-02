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11:23, 2 декабря 2022Силовые структуры

Бывшего начальника российской колонии осудят за использование труда заключенных

В Хабаровском крае бывшего начальника колонии осудят за использование труда заключенных

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Хабаровском крае бывшего начальника исправительной колонии осудят за превышение должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Дарья Немцева.

По данным следствия, в мае прошлого года мужчина незаконно использовал труд заключенных, привлекая их к строительным, погрузочно-разгрузочным и хозяйственным работам.

Сотрудниками ФСБ, ФСИН и СКР был проведен широких комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на сбор доказательств. При этом обвиняемый вину в содеянном не признал.

7 ноября сообщалось, что в Новгородской области начальника ИК-4 осудят по делу о халатности после пожара в ШИЗО.

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Елизавета Новикова
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