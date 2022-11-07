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19:22, 7 ноября 2022Силовые структуры

Начальника российской колонии осудят по делу о халатности после поджога в ШИЗО

В Новгородской области начальника ИК-4 осудят по делу о халатности после пожара в ШИЗО

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В Новгородской области суд рассмотрит дело о халатности начальника исправительной колонии №4 (ИК-4), в которой заключенный совершил поджог. Об этом в понедельник, 18 августа, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, фигурант знал о нарушениях пожарной безопасности на объекте колонии, но не выполнял свои обязанности по их устранению.

В декабре 2021 года осужденного ИК-4 поместили в штрафной изолятор (ШИЗО) за нарушение дисциплины. Тогда он изготовил тлеющий предмет, положил его с утра в матрас и сдал в комнату хранения. В ШИЗО произошло задымление, которое распространилось по закрытым камерам. Из-за этого погиб заключенный, а еще четверо отравились угарным газом. Суммарно ущерб от пожара составил 800 тысяч рублей.

Отмечается, что именно нарушения пожарной безопасности не позволили своевременно выявить и погасить возгорание. В отношении начальника колонии возбуждено дело по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

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Екатерина Власова
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