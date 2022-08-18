Устроивший поджог в штрафном изоляторе российский заключенный пойдет под суд

В Новгородской области осудят заключенного ИК-4 за поджог в штрафном изоляторе

В Новгородской области суд рассмотрит дело заключенного, обвиняемого в поджоге исправительной колонии №4. Об этом в четверг, 18 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, осужденного поместили в штрафной изолятор (ШИЗО) за нарушение дисциплины. Тогда он изготовил тлеющий предмет, положил его с утра в матрас и сдал в комнату хранения. В ШИЗО произошло задымление, которое распространилось по закрытым камерам. Из-за этого погиб заключенный, а еще четверо отравились угарным газом. Суммарно ущерб от пожара составил 800 тысяч рублей.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.