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11:34, 21 декабря 2022Моя страна

В Самаре открылся самый большой арт-объект

В Самаре открылся семиметровый арт-объект «Супрематический куб»

Фото: Третьяковская галерея

В Самаре прошла церемония открытия семиметрового арт-объекта «Супрематический куб». Произведение искусства поставили около здания филиала Третьяковской галереи в городе. Об этом пишет ТАСС.

Арт-объект представляет собой огромный куб, состоящий из длинных деревянных палок разных цветов. Конструкция сделана таким образом, что зритель может всмотреться вглубь куба. «Супрематический куб» будет стоять на этом месте год, затем его сменит другой арт-объект.

«Для Самары это первое событие, первый такой большой паблик-арт-объект в нашем городе. Более того, мы эту программу начинаем именно с Николаем Полисским — это величайший автор, живой классик, идеолог парка [современного искусства ] "Никола-Ленивец"», — рассказал директор филиала Третьяковской галереи в Самаре Михаил Савченко.

Ранее стало известно, что арт-объект высотой 31 метр, который станет самым большим на Северном Кавказе, откроют во Владикавказе. На рисунке будут изображены герои Нартского эпоса — Сослан, Шатана и Урузмаг. Изображение появится на стене многоэтажки и займет 10 этажей.

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Варвара Кошечкина
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