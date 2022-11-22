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16:18, 22 ноября 2022Моя страна

Во Владикавказе появится самый большой арт-объект на Северном Кавказе

Во Владикавказе появится арт-объект с героями Нартского эпоса

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Арт-объект высотой 31 метр, который станет самым большим на Северном Кавказе, откроют во Владикавказе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на художника Давида Цагараева.

«Арт-объект будет самым большим на Северном Кавказе. Его высота будет равна 31 метр, ширина 13 метров. На рисунке будут изображены герои Нартского эпоса — Сослан, Шатана и Урузмаг. Половина работы уже выполнена. Изображение появится на стене многоэтажного дома и займет 10 этажей», — отметил Цагараев.

Появление нового арт-объекта поддержали местные жители в ходе голосования, которое провело региональное отделение партии «Единая Россия» в рамках федерального конкурса социально значимых объектов.

«Классическое изображение героев Нартского эпоса было стилизовано и дополнено звездным небом. Над каждым героем изображено созвездие, которое соответствует ему. Арт-объект напоминает нам об общем космическом прошлом и едином духовном происхождении человечества», — пояснил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что к 240-летию Владикавказа разработали историко-культурологический атлас, в основу которого легли карты, генпланы города, документы советской эпохи и сведения о почетных гражданах. Редактор атласа — директор Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований имени Абаева Залина Канукова. Издание выпустят тиражом в 500 экземпляров.

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Валентина Процкова
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