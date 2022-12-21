Бывший бортпроводник раскрыл главные ошибки пассажиров при длительных перелетах

The Insider: бывший бортпроводник рекомендовал не злоупотреблять алкоголем в самолете

Бывший бортпроводник, работавший на международных рейсах, назвал действенные способы сделать длительный перелет в самолете комфортным и раскрыл главные ошибки пассажиров во время дальнемагистральных рейсов. Об этом пишет The Insider.

В первую очередь специалист рекомендовал туристам, отправляющимся в путешествие на самолете, не злоупотреблять алкоголем. По его словам, из-за снижения уровня кислорода в крови, низкого давления и пониженной влажности на борту лайнера воздействие алкоголя может ощущаться намного сильнее.

Кроме того, не стоит забывать о важности потребления чистой воды. Молодой человек подчеркнул, что сухой воздух и большая высота могут приводить к обезвоживанию организма, что в свою очередь может усугубить симптомы смены часовых поясов или привести к другим проблемам со здоровьем.

При этом газированные напитки наоборот лучше в самолете не употреблять. «Сделайте все возможное, чтобы отказаться от всего, что может вызвать газообразование, включая газированные напитки. Низкое давление воздуха на большой высоте заставляет газы расширяться», — отметил бывший бортпроводник.

Также собеседник издания предупредил об опасности приема снотворных во время дальнемагистральных рейсов, поскольку некоторые из подобных препаратов могут вызвать головокружение и другие побочные эффекты. В заключение он рекомендовал пассажирам для более комфортного длительного перелета брать с собой на борт наушники с шумоподавлением, маску для глаз, бальзам для губ, зубную пасту и щетку.

Ранее в декабре стюардесса ирландской авиакомпании Ryanair перечислила привычки пассажиров самолета, которые ее раздражают. По ее словам, больше всего ей не нравится поведение пассажиров, сидящих на местах с дополнительным пространством для ног.