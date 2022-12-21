Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:24, 21 декабря 2022Путешествия

Бывший бортпроводник раскрыл главные ошибки пассажиров при длительных перелетах

The Insider: бывший бортпроводник рекомендовал не злоупотреблять алкоголем в самолете

Фото: Shutterstock

Бывший бортпроводник, работавший на международных рейсах, назвал действенные способы сделать длительный перелет в самолете комфортным и раскрыл главные ошибки пассажиров во время дальнемагистральных рейсов. Об этом пишет The Insider.

В первую очередь специалист рекомендовал туристам, отправляющимся в путешествие на самолете, не злоупотреблять алкоголем. По его словам, из-за снижения уровня кислорода в крови, низкого давления и пониженной влажности на борту лайнера воздействие алкоголя может ощущаться намного сильнее.

Кроме того, не стоит забывать о важности потребления чистой воды. Молодой человек подчеркнул, что сухой воздух и большая высота могут приводить к обезвоживанию организма, что в свою очередь может усугубить симптомы смены часовых поясов или привести к другим проблемам со здоровьем.

Материалы по теме:
«Было обидно до слез» Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Было обидно до слез»Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
19 февраля 2021
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?» Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?»Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
22 мая 2022

При этом газированные напитки наоборот лучше в самолете не употреблять. «Сделайте все возможное, чтобы отказаться от всего, что может вызвать газообразование, включая газированные напитки. Низкое давление воздуха на большой высоте заставляет газы расширяться», — отметил бывший бортпроводник.

Также собеседник издания предупредил об опасности приема снотворных во время дальнемагистральных рейсов, поскольку некоторые из подобных препаратов могут вызвать головокружение и другие побочные эффекты. В заключение он рекомендовал пассажирам для более комфортного длительного перелета брать с собой на борт наушники с шумоподавлением, маску для глаз, бальзам для губ, зубную пасту и щетку.

Ранее в декабре стюардесса ирландской авиакомпании Ryanair перечислила привычки пассажиров самолета, которые ее раздражают. По ее словам, больше всего ей не нравится поведение пассажиров, сидящих на местах с дополнительным пространством для ног.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Раскрыты детали тайной подготовки поездки Зеленского в Вашингтон
Бывший бортпроводник раскрыл главные ошибки пассажиров при длительных перелетах
Путин анонсировал выход на службу фрегата с гиперзвуковыми «Цирконами»
Необычное природное явление заметили в подмосковном небе
Кейт Мосс вернула себе внешность 1990-х годов ради рекламы
В Британии констатировали невозможность спасти оружием Запада Киев от поражения
Тайник украинского нацбатальона «Кракен» в ЛНР попал на видео
Шансы на пересмотр потолка цен на нефть оценили
В СБУ озвучили новую угрозу в отношении Крымского моста
Еще одна страна разрешила высвободить часть средств россиян из-под блокировки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.