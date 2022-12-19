Стюардесса перечислила раздражающие привычки пассажиров самолета

Бортпроводница Ryanair пожаловалась, что пассажиры не читают правила безопасности

Стюардесса ирландской авиакомпании Ryanair перечислила привычки пассажиров самолета, которые ее раздражают. Подробностями своей работы член экипажа делится в соцсетях, на это обратило внимание издание DailyStar.

Эмма Тейлор (Emma Taylor) работает бортпроводницей уже пять месяцев, отмечает издание. Девушка поделилась, что больше всего ее раздражает поведение пассажиров, сидящих на местах с дополнительным пространством для ног. Эти кресла находятся возле аварийных выходов, подчеркивает стюардесса.

«Люди покупают места с дополнительным пространством для ног, а затем жалуются, если я прошу их убрать сумки и куртки до взлета, ведь они на ряду аварийного выхода! Это указано в правилах безопасности, но люди их не читают», — пожаловалась девушка.

Несмотря на это, Тейлор рекомендовала приобретать места с дополнительным пространством, потому что так пассажиры получат возможность расслабиться и сделать полет гораздо приятнее.

К раздражающим привычкам путешественников стюардесса отнесла и грубость при общении с членами экипажа. По ее словам, пассажирам следует вести себя вежливее с бортпроводниками, поскольку они все стараются для удобства клиентов. «Могут быть некоторые пассажиры, которые грубят без причины, особенно когда рейс задерживается. Обычно причина задержки бывает в том, что самолет перед нами использовал другой экипаж. Их задерживают по причинам, не зависящим от нас», — заключила она.

Ранее в августе бывшая стюардесса поделилась советами по сбору чемодана для путешествие. В первую очередь бортпроводница рекомендовала оставить свои контакты во всех внутренних и внешних карманах чемодана или сумки. В случае если багаж потеряется, у работников аэропорта будет больше возможностей быстро определить, кому он принадлежит, и вернуть его владельцу.