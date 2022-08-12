Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Стюардесса раскрыла неочевидные лайфхаки по сбору чемодана в поездку

Стюардесса посоветовала оставить свои контакты для связи в чемодане на случай его потери

Фото: Christoph Schmidt / Globallookpress.com

Бывшая стюардесса поделилась в сети секретами по сбору чемодана в путешествие. Лайфхаки она раскрыла в треде на Reddit, который быстро набрал популярность среди пользователей платформы.

В первую очередь бортпроводница порекомендовала оставить свои контакты во всех внутренних и внешних карманах чемодана или сумки. Если багаж потеряется, у сотрудников аэропорта будет больше возможностей быстро определить, кому он принадлежит, и вернуть его владельцу.

Материалы по теме:
Отпуск без проблем 10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Отпуск без проблем10 секретов идеального самостоятельного отпуска
20 июня 2017
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием. Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием.Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
7 июля 2022

«Сфотографируйте ценные вещи, даже если вы летите с ручной кладью. Также сфотографируйте чемодан. Обратите внимание и на марку. Эта информация понадобится вам, если ваша багаж потеряется в поездке», — дала еще один неочевидный совет девушка.

Кроме того, стюардесса указала, что личные вещи в аэропорту следует держать всегда при себе. Например, вместо того чтобы использовать специальное место для хранения сумок (например, в кафе), лучше положить сумку на соседнее сиденье или под стол.

Ранее в июле стюардесса раскрыла несколько секретов комфортного путешествия с одной ручной кладью. По ее словам, уместить все необходимое в небольшой сумке позволят специальные мешки для вещей, которые закручиваются в рулоны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
США пообещали новые санкции за вхождение районов Украины в состав России
США отказались признавать присоединение Донбасса к России
Байден впервые встретится с Си Цзиньпином в качестве президента
Стюардесса раскрыла неочевидные лайфхаки по сбору чемодана в поездку
Умер барабанщик группы Musical Youth Фредерик Уэйт
Эстония предложила Финляндии блокировать Финский залив для кораблей России
США ужесточат экспорт газовых турбин
Россиянина осудили на 17 лет за убийство молодой беременной любовницы
Сын Ефремова пожаловался на соседей в полицию
В Белоруссии опровергли возможное участие страны в спецоперации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.