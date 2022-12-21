В России на треть взлетел спрос на специалистов в одной отрасли

HeadHunter: в России на треть взлетел спрос на энергетиков

Спрос на энергетиков в России вырос более чем на треть по сравнению с прошлым годом, пишет РИА Новости со ссылкой на данные HeadHunter.

За 2022 год компании из энергетической отрасли опубликовали на hh.ru 71 тысячу вакансий. Средняя зарплата в этой отрасли взлетела на 14 процентов, с 45 тысяч рублей до 51 450 тысяч рублей. Максимальная оплата труда специалистов в этой одной сфере выросла чуть меньше — на 10 процентов, с 138 до 152,4 тысячи рублей.

Также значительно увеличилось (более чем в 5 раз) число вакансий для молодых специалистов без опыта работы во всех отраслях, а в энергетике — с двух до шести процентов. Самыми востребованными в энергетике стали строители (трехкратный рост спроса), а также производственный и рабочий персонал. Больше всего (почти в 10 раз) вырос спрос на специалистов по установке и сервисному обслуживанию оборудования.

Ранее почти половина (41 процент) россиян рассказали о сокращениях в своих компаниях в этом году. Четверть опрошенных сообщила о выборочных сокращениях, еще 17 процентов — о массовых.