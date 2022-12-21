Почти половина россиян рассказала о сокращениях в своих компаниях

HeadHunter: 41% россиян рассказали о сокращениях в своих компаниях в 2022 году

Почти половина (41 процент) россиян рассказала о сокращениях в своих компаниях в 2022 году, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования HeadHunter. Четверть опрошенных сообщила о выборочных сокращениях, еще 17 процентов — о массовых.

В опросе, который проводили с 1 по 14 декабря, приняли участие 4060 российских соискателей. О выборочных увольнениях чаще всего говорили работники сфер добычи сырья, производства и высшего менеджмента — по 34 процента на каждую отрасль. На масштабные сокращения штата чаще всего жаловались маркетологи и административный персонал (по 24 процента).

При этом каждый второй респондент (50 процентов) не заметил сокращения сотрудников 2022 году. Такой ответ чаще всего давали представители профессиональной сферы «Закупки», юристы, медики и фармацевты, работники науки и образования, а также госслужащие.

Почти половина опрошенных (47 процентов) сообщили, что их должность осталась прежней, повышения добились 6 процентов, а понижение затронуло 5 процентов. При этом почти четверть (22 процента) заявили, что в 2022 году их сократили.

19 декабря автомобильный завод Hyundai в Санкт-Петербурге захотел сократить штат персонала из-за проблем, вызванных приостановкой производства 1 марта — с этой даты предприятие находится в простое. Несмотря на отсутствие доходов, компании приходилось тратить средства на зарплаты сотрудникам и налоги на содержание фабрики. Попавшим под оптимизацию сотрудникам выделили 12 окладов.