Сотрудникам российского завода Hyundai объявили о грядущем сокращении

Попавшим под оптимизацию сотрудникам завода Hyundai выделили 12 окладов

Сотрудникам, которые работают на российском заводе Hyundai, объявили о грядущем сокращении. Как уточняется в Telegram «78», попавшим под оптимизацию выделили 12 окладов.

«Будем крутиться-вертеться, некоторые парни на подработки пошли. Сейчас вообще ничего не понятно», — рассказал один из работников предприятия. Фактически завод приступил к увольнениям с 19 декабря. «Компания выполнит все социальные обязательства перед сотрудниками, которых это затронет, включая выплату выходного пособия для уволившихся по соглашению сторон», — говорили в пресс-службе автомобильного концерна.

Автомобильный завод Hyundai в Санкт-Петербурге захотел сократить штат персонала из-за проблем, вызванных приостановкой производства 1 марта — с этой даты предприятие находится в простое.

Принадлежащий материнской компании Kia Hyundai Motor завод способен производить 200 тысяч автомобилей в год. С марта поставки комплектующих из-за рубежа прекратились, и завод был остановлен.