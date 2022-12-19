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18:17, 19 декабря 2022Экономика

Российский завод Hyundai приготовился к увольнениям

Автомобильный завод Hyundai в Петербурге заявил о намерении сократить часть персонала

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Автомобильный завод Hyundai в Санкт-Петербурге захотел сократить штат персонала из-за проблем, вызванных приостановкой производства 1 марта — с этой даты предприятие находится в простое. О намерении уволить часть сотрудников РИА Новости рассказали в пресс-службе российской компании.

«Из-за продолжающейся приостановки производственных процессов компания "Хендэ Мотор" предпринимает шаги по оптимизации штата персонала в России», — сказано в сообщении. Компания пообещала выполнить все социальные обязательства перед сотрудниками, которых коснется сокращение, и будет готово выплатить выходные пособия персоналу, уволившемуся по соглашению сторон.

Принадлежащий материнской компании Kia Hyundai Motor завод способен производить 200 тысяч автомобилей в год. С марта поставки комплектующих из-за рубежа прекратились, и завод был остановлен. Несмотря на отсутствие доходов, компании приходилось тратить средства на зарплаты сотрудникам и налоги на содержание фабрики. При этом возможность перевода денег между центральным офисом и российским филиалом ограничена ввиду международных санкций.

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Продажи автомобилей, выпущенных на заводе, продолжались до июля — в этом месяце компании удалось реализовать всего 14 автомобилей. 18 октября сообщалось, что концерн задумался о продаже завода, так как больше не может вести нормальную финансовую деятельность в стране. Тогда отмечалось, что российская дочерняя компания Hyundai не продала ни одного автомобиля за август и сентябрь.

В начале декабря стало известно, что Toyota уволит всех сотрудников российского предприятия в Санкт-Петербурге до конца 2022 года. Процесс увольнения работников компания начала 14 ноября. В сентябре количество персонала составляло 2,35 тысячи человек, на 7 декабря в штате филиала числилось только 137 сотрудников.

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Мария Грушко
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