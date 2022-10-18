Hyundai задумался о продаже завода в России

Корейское издание The Dong-a Ilbo: Hyundai Motor задумался о продаже завода в России

Корейский автоконцерн Hyundai Motor задумался о продаже завода в Санкт-Петербурге, так как больше «не может вести нормальную финансовую деятельность», пишет местное издание The Dong-a Ilbo со ссылкой на источники.

Руководство компании пока не определилось, как поступит со своей производственной площадкой, но продажа — один из основных сценариев. Как пишет издание, российская дочерняя компания Hyundai не продала ни одного автомобиля за август и сентябрь. До начала спецоперации на Украине подразделение каждый месяц продавало по 17 тысяч машин, произведенных на петербургском заводе, на российском и европейском рынках.

Однако с марта поставки комплектующих прекратились, и завод был остановлен. Продажи продолжались до июля — в этом месяце компании удалось реализовать всего 14 автомобилей. Кроме того, недавно Hyundai пришлось остановить совместное с российским «Автотором» производство автомобилей в Калининграде.

Несмотря на отсутствие доходов, компании приходится тратиться на зарплаты сотрудникам и налоги на содержание фабрики. При этом ввиду международных санкций оказалась ограничена возможность перевода денег между центральным офисом и российским филиалом. Теперь, пишет The Dong-a Ilbo, российскому подразделению придется остаться без денег или взять кредит в местном банке, чтобы продолжить деятельность. Если положение компании не изменится, ее может ждать банкротство.

Однако, как отмечает газета, руководство компании не спешит сворачивать деятельность в России из-за больших инвестиций, сделанных в последние годы. В 2010 году Hyundai завершила строительство завода в Санкт-Петербурге, а в 2020-ом выкупила петербургский завод General Motors. В результате компания поднялась на второе место по продажам в России.

Концерн также создал в стране две дочерние компании, Hyundai Mobis и Hyundai Wia, и недавно начал подготовку к производству электромобилей. Поскольку неизвестно, может ли ситуация в России резко измениться, компания может занять выжидательную позицию, считают журналисты.

В октябре 11 октября российский Минпромторг объявил о национализации российских активов «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» — их передадут государству в лице подведомственного министерству ФГУП НАМИ за 1 евро. Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге начнет выпускать китайские автомобили: российские власти собираются привлечь китайский автоконцерн FAW при посредничестве «Камаза», однако план не окончательный.