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12:42, 21 декабря 2022Забота о себе

Телеведущая удалила филлеры из-за аллергии и стала винить в болезнях импланты

Телеведущая Кристина Холл удалила из-под глаз филлеры из-за аллергической реакции

Фото: Shutterstock

39-летняя американская телеведущая Кристина Холл из-за тяжелой аллергической реакции решила удалить филлеры из-под глаз. Об аллергии и других болезнях, в которых она стала винить грудные импланты, Холл рассказала в социальной сети, пишет People.

Аллергия у Холл началась в апреле, когда ей поставили уколы филлеров под глаза. «Все очень опухло, отек не спадал. Растворили все филлеры гиалуронидазой и ультразвуком. Больше никогда такого не сделаю», — рассказала она.

Размышляя о своей реакции на филлеры, Холл заподозрила, что грудные импланты, с которыми она живет уже некоторое время, виновны в развитии у нее других заболеваний и состояний. Среди них она назвала воспаление, болезнь Хашимото, синдром Рейно, синдром поликистозных яичников, необъяснимую сыпь на коже, боль в мышцах и суставах, сухость глаз, кислотный рефлюкс, затуманенность сознания, опухшие лимфоузлы и усталость.

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Александра Лисица
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