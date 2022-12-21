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06:22, 21 декабря 2022Экономика

Юрист назвал финансово выгодное для увольнение время года

Юрист Южалин: увольняться выгоднее не в конце года, а позже

Фото: Scott Graham / Unsplash

Директор юридической практики в сервисе SuperJob Александр Южалин рассказал, что наиболее выгодно увольняться не в конце года, а позже — в следующем. Об этом он сообщил РИА Новости.

Эксперт пояснил, что сотрудник в любом случае вправе рассчитывать на выплату зарплаты, а также положенных ему надбавок и компенсаций за неиспользованные дни отпуска. «Закон предусматривает единые гарантии вне зависимости от периода увольнения», — отметил он.

Однако существуют определенные нюансы с выплатами премий в коммерческих организациях, уточнил Южалин. Он подчеркнул, что порядок и сроки зачисления тринадцатой зарплаты зависят от работодателя. По словам юриста, для ее получения зачастую требуется проработать в компании весь календарный год. С учетом этого «выгоднее будет уволиться в следующем году», подытожил он.

Ранее юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева назвала плюсы и минусы увольнения перед Новым годом. Она отметила, что если человек напишет заявление в период с 19 по 23 декабря, то обязательная отработка пойдет в счет праздничных дней.

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Варвара Кузьмина
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