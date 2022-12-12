Россиянам перечислили плюс и минусы увольнения перед Новым годом

Юрист Нечаева: при увольнении перед Новым годом отработка пойдет в счет праздничных дней

Юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева перечислила плюсы и минусы увольнения перед Новым годом. О них она рассказала агентству «Прайм».

Эксперт пояснила, что если человек решил уволиться и написал заявление в период с 19 по 23 декабря, то обязательная отработка пойдет в счет праздничных дней. Однако, уточнила Нечаева, январские рабочие дни оцениваются дороже, поэтому, в случае увольнения перед Новым годом, сотрудник теряет возможность заработать. «Уволиться в январе — значит потерять возможность получить больше денег за меньшее количество рабочих часов. Не самый рациональный вариант, если сотрудник еще не нашел новую работу мечты», — указала она.

Юрист порекомендовала попросить работодателя оформить новые трудовые отношения с 1 января, поскольку в противном случае сотруднику урежут зарплату из-за того, что он отработал неполный месяц.

Ранее россиянам рассказали, кто вправе рассчитывать на тринадцатую зарплату. Уточнялось, что премию по итогам года, как правило, выдают военнослужащим, работникам бюджетной сферы или сотрудникам крупных корпораций.