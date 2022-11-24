Перечислены способные рассчитывать на тринадцатую зарплату категории россиян

Юрист Грешнова: тринадцатая зарплата полагается военнослужащим и бюджетникам

Руководитель аппарата Саратовского реготделения Ассоциации юристов России Наталья Грешнова рассказала, кому, как правило, начисляют тринадцатую зарплату. Об этом она сообщила рассказала агентству «Прайм».

Премию по итогам года обычно получают военнослужащие, работники бюджетной сферы или сотрудники крупных корпораций, перечислила юрист. По словам специалиста, решение о ее выплате принимают работодатели, зачастую выбирая лишь отличившихся или имеющих большой стаж сотрудников. При этом, подчеркнула Грешнова, работодатель не обязан награждать сотрудников тринадцатой зарплатой. «Но если такое условие указано в Положении об оплате труда, и работник выполнил необходимые требования, отказывать в выплате — незаконно», — уточнила она.

Кроме того, работодатель вправе отказать в зачислении премии из-за тяжелой экономической ситуации, продолжила эксперт. Однако, в таком случае, он может поощрить сотрудников другим способом, например, абонементами в тренажерный зал. Если работодатель решает наградить весь коллектив, то исключение могут составить нарушители трудовой дисциплины, добавила Грешнова.

Ранее россиянам предрекли рост тринадцатых зарплат. Уточняется, что премия вырастет на 6,6 процента и составит в среднем 13 тысяч рублей.