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21:45, 21 декабря 2022Россия

Должность главы российского региона переименуют

Госсовет Татарстана внес законопроект о переименовании президента республики в главу
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Группа депутатов Госсовета (парламента) Татарстана внесла на рассмотрение законопроект о поправках к Конституции региона. Согласно документу предлагается переименовать должность руководителя республики с «президента» на «главу».

«Слова "Президент Республики Татарстан" заменить словами "Глава Республики Татарстан"», — говорится в тексте, опубликованном на сайте Госсовета.

Отмечается, что изменения вводятся в соответствии со статьей 20 Федерального закона № 414-ФЗ, согласно которому руководители регионов могут называться только главами или губернаторами.

Депутаты могут рассмотреть законопроект на пленарном заседании 23 декабря.

Татарстан — единственный субъект федерации, руководитель которого сейчас называется «президент». Республика, возглавляемая Рустамом Миннихановым, не успела вовремя внести необходимые изменения в региональное законодательство. Запрет на слово «президент» в названиях должностей руководителей регионов был утвержден в 2010 году по инициативе главы Чечни Рамзана Кадырова. Вслед за ним свои титулы изменили руководители Бурятии, Башкирии, Марий Эл, Удмуртии, Чувашии, Якутии, Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

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Марина Совина
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