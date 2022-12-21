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20:43, 21 декабря 2022Наука и техника

Обнаружено необычное разрушение звезды черной дырой

The Astrophysical Journal: черная дыра разрушила звезду в 76 миллионах парсек от Земли

Изображение: NASA / JPL-Caltech

Астрономы наблюдали необычное событие приливного разрушения звезды черной дырой в 250 миллионах световых лет от Земли (76 миллионов парсек). Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.

Событие AT2021ehb произошло в галактике с центральной сверхмассивной черной дырой, которая примерно в 10 миллионов раз больше массы нашего Солнца. Его наблюдали с помощью телескопа Паломарской обсерватории в Южной Калифорнии и изучали посредством Космической обсерватории NASA Swift, телескопа NICER (Neutron Star Interior Composition Explorer), а также NuSTAR (Nuclear Spectroscopic Telescopic Array).

Предполагается, что во время приливного разрушения поток газа закручивается вокруг черной дыры, сталкиваясь сам с собой. Это создает ударные волны и направленные наружу выбросы вещества, которые генерируют как видимый свет, так и ультрафиолетовое и рентгеновское излучение. Затем формируется аккреционный диск, при этом внутреннее трение генерирует низкоэнергетическое рентгеновское излучение. В случае с AT2021ehb эта серия событий произошла всего за 100 дней.

Через 300 дней после первого обнаружения NuSTAR выявил корону — облако горячей плазмы, которое обычно возникает вместе со струями или джетами. Однако в случае AT2021ehb джеты отсутствовали, что сделало наблюдение короны неожиданным для астрономов. Короны испускают более высокоэнергетическое рентгеновское излучение, чем другие области в окрестностях черной дыры, что согласуется с механизмом, в котором участвуют сильные магнитные поля. Будущие исследования должны помочь больше узнать об этом механизме.

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Александр Еникеев
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