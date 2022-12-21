Курсам доллара и евро предрекли откат

Аналитик Самиев заявил, что рассчитывать на рост курса доллара и евро преждевременно

Начало устойчивого тренда на укрепление курсов доллара и евро маловероятно. В скором времени возможна корректировка и небольшой откат курсов, потому инвестировать в эти валюты опасно и преждевременно. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

«У многих возникло желание инвестировать в доллары и евро на фоне их роста, что было бы логично, если предположить, что мы имеем устойчивый тренд. Но я бы не сказал, что мы находимся в его начале. Прежде всего, не меняется проблема токсичности этих валют. И это объективная история, она не зависит от того, что говорит нам регулятор или правительство, дело в том, что держать эти валюты, действительно, рискованно», — подчеркнул Самиев.

Аналитик не рекомендовал россиянам спешить покупать доллары и евро, особенно в отсутствии возможности делать это через иностранные банки.

«Тем, кто покупает валюту через брокерские счета, зарубежные, наверное, стоило бы купить валюту раньше. Дело в том, что возможна обратная динамика, корректировка курса. Естественно, что в последние месяцы экспортно-импортные потоки должны были способствовать ослаблению рубля: экспортные доходы падают, импорт растет, но баланс должен был оказаться чуть ниже», — считает Самиев.

Он считает, что причиной резкого роста курса мог стать краткосрочный фактор в виде выхода на рынок крупных игроков, начавших закупать валюту в больших объемах. Этот фактор мог оказаться сильнее фундаментальных.

Доллар на Московской бирже превысил отметку в 70 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.