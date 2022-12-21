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15:48, 21 декабря 2022Путешествия

В Турции разбившего голову туриста выгнали из отеля без оказания первой помощи

Британец напился в отеле Турции, разбил голову в бассейне и отправился плавать в море

Фото: Umit Bektas / Reuters

Отдыхающий в Турции с девушкой британский турист пожаловался на администрацию отеля Sunprime C-Lounge, заявив, что разбил голову в бассейне из-за отсутствия запрещающих ныряние знаков. В своем отзыве на TripAdvisor мужчина написал, что его выгнали из гостиницы без оказания первой помощи, пишет издание DailyStar.

По словам пострадавшего, сотрудники отеля предложили мужчине самостоятельно оплатить услуги врачей, однако лишних денег у пары не оказалось. Турист был вынужден отказаться от госпитализации, хотя рана была глубокой. Несмотря на попытки персонала уговорить его поехать в больницу, мужчина вместо этого отправился плавать в море, чтобы «освежить голову». В это время менеджер гостиницы с берега якобы кричал и ругался на него. Спустя время сотрудник отеля поднялся в номер туриста и попросил пару покинуть гостиницу в течение 15 минут, заявил пострадавший.

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В ответ на отзыв постояльца администрация Sunprime C-Lounge рассказала свою версию событий, согласно которой британец был пьян и купался в бассейне в нерабочее для спасателей время. Кроме того, рядом с бассейном есть предупредительные знаки, отметила администрация. После происшествия в бассейне сотрудники отеля пытались вызвать врача, но взбешенный стоимостью лечения британец «убежал к морю». Через некоторое время его девушка в панике вернулась, заявив, что мужчина утонул.

Персонал отеля вместе с полицией и постояльцами организовали поисково-спасательную команду. «Когда мы вышли на главную дорогу, он был там и гладил верблюда на обочине. Представитель отеля попытался поговорить с ним, но тот выругался и побежал в отель», — написал менеджер.

Позже пострадавший мужчина пытался сходить в спортзал, где персонал умолял его вернуться в номер. Турист «оскорблял окружающих, бегал по коридорам совершенно голый, размахивая кулаками и ударяя по стенам и дверям». Администрации Sunprime C-Lounge пришлось выгнать нарушителя за причинение дискомфорта другим постояльцам.

Ранее сообщалось, что персонал лондонского отеля выгнал незрячую постоялицу на улицу, так как им показалось, что женщина врет о своей инвалидности. Пэджет-Джонс заявила, что подаст на отель в суд за дискриминацию. Представитель Premier Inn сообщил, что отель запустил срочное расследование инцидента и находится на связи с пострадавшей туристкой.

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Зарина Дзагоева
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