Женщина повесила на холодильник замок из-за объедавшего ее мужа

The Mirror: беременная женщина купила холодильник с замком, чтобы прятать закуски от мужа

Беременная пользовательница Reddit рассказала, что купила второй холодильник и повесила на него замок, чтобы прятать закуски от объедавшего ее мужа. На ее историю обратило внимание издание The Mirror.

Женщина рассказала, что находится на третьем месяце беременности. Она постоянно испытывает усталость, тягу к определенным продуктам и голод. Несколько раз в неделю она заезжает в магазин по дороге с работы и покупает свои любимые закуски: пиццу, соленья, апельсины, виноград и дыню, попкорн, куриную лапшу и сыр. Она заполнила едой холодильник, морозильник и шкафы, но каждый раз, когда она подходит к холодильнику, чтобы взять что-нибудь, то обнаруживает исчезновение продуктов.

Автор поста подозревает, что все съедает муж. Когда она сказала ему об этом, тот ответил, что нужно покупать больше еды. По ее словам, это значит, что ей нужно опять идти в магазин и тратить еще больше денег. Последней каплей стало то, что муж съел неаполитанское мороженое, которое она купила. Часть мороженого с ее любимым клубничным вкусом полностью исчезла, остались только части с шоколадным и ванильным, которые нравятся ей меньше.

После этого женщина решила купить для своей еды второй холодильник и повесить на дверцу замок. За новый холодильник она расплатилась из собственных сбережений. Муж узнал о покупке только после того, как ее доставили в дом.

Теперь муж не разговаривает с ней из-за того, что она без его ведома совершила крупную покупку. Он утверждает, что жена устроила войну из-за еды.

Авторы комментариев вступились за женщину. Часть пользователей сочла мужчину эгоистом, так как он съедал закуски и не пытался их возместить. «У тебя есть полное право раздражаться и расстраиваться, так как пример с едой показывает, что он не уважает тебя. Меня беспокоит, что съев твою еду, он говорит, что тебе нужно пойти в магазин и купить еще. Почему бы ему самому не сходить в магазин и не возместить еду, которую он взял?» — написал один из пользователей.

Ранее сообщалось, что пользовательница британского форума Mumsnet рассказала о планах запретить мужу полнеть и пообещала развестись с ним в случае, если он продолжит набирать вес. Пользовательница добавила, что специально готовит здоровую еду, раскладывает ее на порции и ставит в холодильник, чтобы муж мог в любой момент перекусить без вреда для фигуры и организма, но мужчина игнорирует старания жены и продолжает заказывать готовую еду.