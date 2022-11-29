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16:14, 29 ноября 2022Из жизни

Женщина запретила мужу полнеть и пообещала развестись в случае набора веса

Пользовательница Mumsnet пожаловалась на полного мужа и рассказала о планах развестись

Фото: Shutterstock

Пользовательница британского форума Mumsnet рассказала о планах запретить мужу полнеть и пообещала развестись с ним в случае, если он продолжит набирать вес. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина написала, что ее свекор страдает от ожирения и с трудом передвигается. По ее словам, она не осуждает мужчину, но переживает, что его сын пойдет по стопам отца. «Муж может повторить судьбу папы. Мы с ним никогда не обедаем вместе, он не ест здоровую пищу, которую я готовлю, он просто заказывает еду», — пожаловалась автор.

Пользовательница добавила, что специально готовит здоровую еду, раскладывает ее на порции и ставит в холодильник, чтобы муж мог в любой момент перекусить без вреда для фигуры и организма. Однако мужчина игнорирует старания жены и продолжает заказывать готовую еду. Он также отказывается следовать ее правилу не ужинать поздно вечером и ложиться спать с легким ощущением голода.

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У пары есть дети, и они часто отправляются на прогулки всей семьей. Обычно перед выходом из дома автор поста и дети перекусывают, чтобы не проголодаться слишком быстро. Мужчина же заявляет, что не голоден, но в самом начале прогулки покупает вредные закуски.

Пользовательница пыталась намекнуть мужу, что переживает за его фигуру и здоровье. «Он не понимает намеков! Будет ли нормально, если просто скажу ему, что если он станет таким же большим, как его отец, я захочу развестись?» — спросила она подписчиков.

В комментариях автору поста предложили посмотреть на себя со стороны и проанализировать свое отношения с едой. Они обратили внимание на то, что оба подхода к питанию — как мужчины, так и его жены — не выглядят здоровыми. По мнению подписчиков, для гармонии в паре обоим партнерам нужно разобраться со своими проблемами и прийти к компромиссу в вопросах, касающихся еды.

Ранее сообщалось, что пользовательница Reddit пожаловалась, что ее прожорливый муж съедает все продукты в доме, тем самым ставя под угрозу их брак, и нашла понимание в сети. Женщина рассказала, что ее супруг моментально съедает всю еду и не оставляет ей ни кусочка.

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Алиса Дмитриева
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