Россиян предостерегли о риске потери работы из-за несложного пароля

Юрист Соловьев: в случае установки слишком легкого пароля сотрудника могут уволить

Заслуженный юрист Иван Соловьев рассказал, что сотруднику может грозить увольнение, если он установил слишком легкий пароль на рабочий компьютер. Об этом он предостерег в интервью радио Sputnik.

Эксперт пояснил, что если мошенники взломают пароль и получат доступ к информационным ресурсам компании, то ответственность за произошедшее может лечь на работника. Он подчеркнул, что необходимо проводить обязательный инструктаж для сотрудников.

Так, отметил Соловьев, нельзя, чтобы пароль содержал год рождения пользователя или qwerty. «Несоблюдение этих инструкций — повод для привлечения к дисциплинарной ответственности. Это может быть выговор, строгий выговор, неполное служебное соответствие, увольнение или даже материальная ответственность», — указал он.

Однако, уточнил юрист, требования к работе с конфиденциальными данными должны быть прописаны, например, в трудовом договоре. «Но если таких требований нигде нет, то никто его ни к чему привлечь не может. При этом любой контракт, любые инструкции должны быть доведены до сведения сотрудника под роспись. Он должен быть ознакомлен с ними», — добавил Соловьев.

Ранее юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков сообщил, что злоумышленники могут получить любые сведения о человеке с помощью информации из социальных сетей. Он подчеркнул, что нельзя выкладывать в соцсетях номер телефона, адрес электронной почты, ИНН, ник в Telegram, а также адрес и дату рождения.