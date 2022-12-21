Кейт Мосс вернула себе внешность 1990-х годов ради рекламы

Кейт Мосс перекрасила волосы в розовый цвет ради съемок в рекламе Marc Jacobs

Британская актриса и супермодель Кейт Мосс воссоздала свой образ 20-летней давности ради съемок в рекламе люксового бренда Marc Jacobs. Об этом сообщает Page Six.

48-летняя манекенщица снялась в новом промо марки в кроп-топе с монограммой и черных трусах в сочетании с чулками и туфлями на высокой платформе. На размещенных кадрах видно, что в руках знаменитость держала сумку модного дома, а дополняли ее наряд кожаные перчатки и подвеска в виде цепи. При этом на лице телезвезды отсутствовал макияж.

Фото: Reuters

Журналисты издания обратили внимание на волосы Мосс, которые стилисты перекрасили в ярко-розовый цвет. По их мнению, таким образом модель вернула себе собственную культовую внешность из 1990-х годов. Тогда она прошлась по подиуму на показе бренда Versace с таким же окрашиванием и стрижкой в сиреневом платье длины макси.

В ноябре Кейт Мосс вышла в свет без бюстгальтера в прозрачном платье и привлекла внимание фотографов. На опубликованных изображениях видно, что прозрачная ткань вещи демонстрирует оголенную грудь супермодели.