Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:17, 21 декабря 2022Ценности

Кейт Мосс вернула себе внешность 1990-х годов ради рекламы

Кейт Мосс перекрасила волосы в розовый цвет ради съемок в рекламе Marc Jacobs

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Британская актриса и супермодель Кейт Мосс воссоздала свой образ 20-летней давности ради съемок в рекламе люксового бренда Marc Jacobs. Об этом сообщает Page Six.

48-летняя манекенщица снялась в новом промо марки в кроп-топе с монограммой и черных трусах в сочетании с чулками и туфлями на высокой платформе. На размещенных кадрах видно, что в руках знаменитость держала сумку модного дома, а дополняли ее наряд кожаные перчатки и подвеска в виде цепи. При этом на лице телезвезды отсутствовал макияж.

Фото: Reuters

Журналисты издания обратили внимание на волосы Мосс, которые стилисты перекрасили в ярко-розовый цвет. По их мнению, таким образом модель вернула себе собственную культовую внешность из 1990-х годов. Тогда она прошлась по подиуму на показе бренда Versace с таким же окрашиванием и стрижкой в сиреневом платье длины макси.

В ноябре Кейт Мосс вышла в свет без бюстгальтера в прозрачном платье и привлекла внимание фотографов. На опубликованных изображениях видно, что прозрачная ткань вещи демонстрирует оголенную грудь супермодели.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Раскрыты детали тайной подготовки поездки Зеленского в Вашингтон
Бывший бортпроводник раскрыл главные ошибки пассажиров при длительных перелетах
Путин анонсировал выход на службу фрегата с гиперзвуковыми «Цирконами»
Необычное природное явление заметили в подмосковном небе
Кейт Мосс вернула себе внешность 1990-х годов ради рекламы
В Британии констатировали невозможность спасти оружием Запада Киев от поражения
Тайник украинского нацбатальона «Кракен» в ЛНР попал на видео
Шансы на пересмотр потолка цен на нефть оценили
В СБУ озвучили новую угрозу в отношении Крымского моста
Еще одна страна разрешила высвободить часть средств россиян из-под блокировки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.