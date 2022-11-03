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12:16, 3 ноября 2022Ценности

48-летняя Кейт Мосс вышла в свет без бюстгальтера в прозрачном платье

Модель Кейт Мосс посетила премию WSJ Innovator Awards в прозрачном платье Saint Laurent

Фото: Dia Dipasupil / Getty Images

Британская модель и актриса Кейт Мосс вновь вышла в свет в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Снимки телезвезды публикует Daily Mail.

48-летняя знаменитость посетила премию журнала WSJ Innovator Awards, которая состоялась в Нью-Йорке, в платье люксового бренда Saint Laurent горчичного цвета с верхом в виде косынки. На размещенных кадрах видно, что прозрачная ткань вещи демонстрирует оголенную грудь Мосс, которая отказалась от бюстгальтера.

Манекенщица появилась на публике в черных туфлях на высоком каблуке и платформе, дополнив свой образ макияжем в стиле smoky eyes и множеством украшений, среди которых блестящий браслет на локте, крупные серьги и ожерелье с кулоном в виде драгоценного камня. При этом волосы актриса собрала в пучок, открыв тем самым лицо.

Кейт Мосс не в первый раз замечают на общественных мероприятиях в подобных нарядах. В сентябре она пришла на показ Saint Laurent, который состоялся в рамках Недели моды в Париже, в черном мини-платье, темных колготках и босоножках на высоком каблуке.

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Майя Пономаренко
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