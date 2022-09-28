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Кейт Мосс посетила показ Saint Laurent в откровенном наряде

Кейт Мосс посетила показ бренда Saint Laurent в Париже в черном мини-платье

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Британская модель и актриса Кейт Мосс в откровенном наряде посетила показ бренда Saint Laurent, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Соответствующими кадрами поделилось издание Mirror.

48-летняя знаменитость появилась на публике в черном мини-платье, темных колготках и босоножках на высоком каблуке. При этом видно, что манекенщица отказалась от бюстгальтера. Свой образ Мосс дополнила золотыми серьгами-кольцами и черной шубой из искусственного меха, которую накинула на плечо. Телезвезда также нанесла на губы ярко-красную помаду, а волосы собрала в низкий пучок.

Известно, что манекенщица стала одной из почетных гостей показа. Модель сидела в первом ряду на шоу, которое проходило на фоне Эйфелевой башни.

Ранее дочь актрисы, модель Лила Мосс, повторила культовую фотосессию матери, которая снималась для марки Calvin Klein в 1992 году. 19-летняя манекенщица позировала в черном бюстгальтере, джинсах в тон и прозрачной рубашке.

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Майя Пономаренко
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