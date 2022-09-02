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Дочь Кейт Мосс повторила культовую фотосессию матери в белье 30-летней давности

Модель Лила Мосс повторила культовую фотосессию матери Кейт для Calvin Klein 1992 года

Фото: Calvin Klein / Bestimage / Legion-media

Дочь британской супермодели и актрисы Кейт Мосс Лила Грэйс Мосс повторила культовую фотосессию матери, которая снималась для марки Calvin Klein в 1992 году. Снимки публикует People.

19-летняя манекенщица снялась для того же бренда в образах, имитирующих наряды ее родительницы 30-летней давности. Знаменитость позировала перед фотографом Аласдером Маклелланом в черном бюстгальтере и джинсах в тон в сочетании с прозрачной рубашкой. На другом фото ее запечатлели в кроп-топе и брюках с поясом в виде трусов с монограммой компании.

Кейт Мосс, в свою очередь, представала перед камерой в комплекте нижнего белья черного цвета с собранными в небрежный хвост волосами. При этом на черно-белых кадрах видно, что на ее лице отсутствует макияж.

В феврале сын бывшего футболиста Дэвида Бекхэма повторил обложку отца. Автор фотографий снял Круза сидящим на стуле топлес в трусах-боксерах Sunspel белого цвета. Парень скопировал культовую фотосессию отца 2000-го года. Тогда бывший полузащитник сборной Англии сфотографировался в аналогичном наряде и позе для обложки журнала Homme Magazine.

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Майя Пономаренко
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