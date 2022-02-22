17-летний сын Бэкхема повторил культовую обложку отца и снялся топлес

Круз, сын бывшего футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм, стал героем откровенной обложки нового выпуска журнала i-D. Снимки появились на сайте издания.

Фотограф запечатлел 17-летнего парня сидящим на стуле топлес в трусах-боксерах Sunspel белого цвета. На размещенном кадре видно, что его волосы выкрашены в розовый, при этом его образ дополняют множество украшений, в частности, несколько колец, небольшие серьги, ожерелье и колье в виде цепи. Знаменитость прикрывает глаз рукой, демонстрируя подтянутое тело.

Известно, что Круз Бекхэм повторил культовую фотосессию отца 2000-го года. Тогда бывший полузащитник сборной Англии снялся в аналогичном наряде и позе для обложки журнала Homme Magazine. Отмечается, что автором обоих разворотов выступил знаменитый фотограф Стивен Кляйн.

В июле прошлого года Дэвид Бекхэм покрасил волосы назло сыновьям. Спортсмен опубликовал снимок, на котором он запечатлен вместе со своими детьми: Крузом и Ромео. На размещенных кадрах видно, что мужчина покрасил волосы в светлый цвет, в то время как Ромео также стал блондином, а Круз изменил оттенок прически на ярко-розовый.