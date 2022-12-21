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15:35, 21 декабря 2022Силовые структуры

Россиянка из-за ссоры с родственниками задушила своих детей и покончила с собой

В Белгороде мать из-за ссоры с родственниками задушила детей ремнем и покончила с собой

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В суде Белгорода рассмотрят дело покончившей с собой 35-летней местной жительницы, которая перед смертью задушила двух детей. Об этом в среду, 21 декабря, «Ленте.ру» сообщила сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) Мария Максимова.

Россиянку посмертно обвинили в преступлении по пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 («Умышленное причинение смерти двум малолетним лицам, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии») УК РФ. Следствием установлено, что 13 августа женщина на фоне конфликта с родственниками решила убить своих детей в возрасте двух и четырех лет. Мать усадила их в машину, пристегнула удерживающими устройствами и задушила мужским ремнем. А потом совершила самоубийство во дворе дома.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, на проведении судебного разбирательства настояли родители женщины. По результатам посмертной психолого-психиатрической экспертизы, расстройств поведения у нее обнаружено не было.

Ранее сообщалось, что под Смоленском 66-летнюю пенсионерку задержали за убийство сына ударом ножа в живот.

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Илона Палей
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