Российскую пенсионерку задержали за убийство сына ножом

Под Смоленском 66-летнюю пенсионерку задержали за убийство сына ударом ножа в живот

В Смоленской области 66-летнюю пенсионерку задержали за убийство 43-летнего сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, преступление было совершено вечером 2 декабря в Десногорске. Мужчина вернулся домой в нетрезвом виде, после чего между ним и матерью возник конфликт. Во время ссоры россиянка ударила сына ножом в живот. Вскоре он скончался в больнице от полученного ранения.

Сейчас сотрудники СКР проводят комплекс следственных действий и выясняют обстоятельства произошедшего.

1 ноября сообщалось, что в Кузбассе россиянка вместе с подругой убила сына кувалдой и закопала его тело в сугробе.