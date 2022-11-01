Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:56, 1 ноября 2022Силовые структуры

Россиянка вместе с подругой убила сына кувалдой и закопала его тело в сугробе

В Кузбассе россиянка вместе с подругой убила сына кувалдой и закопала его тело в сугробе

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

В Кузбассе 59-летняя жительница города Прокопьевск и ее 63-летняя ранее судимая подруга предстанут перед судом за убийство 41-летнего сына первой из них. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, женщина у себя дома выпивала вместе с подругой. К ним подошел ее сын и оскорбил их. После этого сообщницы решили убить обидчика. Отмечается, что до этого мужчина неоднократно избивал мать и ее приятельницу, однако в правоохранительные органы они не обращались.

Мать и ее подруга дождались, пока потерпевший уснет, после чего до смерти забили его кувалдой и спрятали тело убитого в сугробе. Так как женщины понимали, что о преступлении станет известно, они решили прийти в полицию с повинной.

20 сентября сообщалось, что в Челябинске уставшая от оскорблений 51-летняя мать убила ножом пьющего сына.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
«Газпром» допустили к обследованию мест взрывов на «Северных потоках»
Директор «Уральских пельменей» заявил о точке в судах с экс-звездой шоу
В Харькове приостановили движение поездов метро
Производство iPhone в Китае оказалось под угрозой
Самомассаж раненого медведя Диксона в бассейне попал на видео
В Госдуме назвали условие для уголовного наказания за уклонение от мобилизации
Собравшаяся родить последнего ребенка 40-летняя женщина стала матерью четверни
Десятки рейсов задержали или отменили в московских аэропортах
В российском регионе на месте повреждения вертолетов Ка-52 нашли взрывчатку
Россиянка вместе с подругой убила сына кувалдой и закопала его тело в сугробе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.