Россиянка вместе с подругой убила сына кувалдой и закопала его тело в сугробе

В Кузбассе россиянка вместе с подругой убила сына кувалдой и закопала его тело в сугробе

В Кузбассе 59-летняя жительница города Прокопьевск и ее 63-летняя ранее судимая подруга предстанут перед судом за убийство 41-летнего сына первой из них. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, женщина у себя дома выпивала вместе с подругой. К ним подошел ее сын и оскорбил их. После этого сообщницы решили убить обидчика. Отмечается, что до этого мужчина неоднократно избивал мать и ее приятельницу, однако в правоохранительные органы они не обращались.

Мать и ее подруга дождались, пока потерпевший уснет, после чего до смерти забили его кувалдой и спрятали тело убитого в сугробе. Так как женщины понимали, что о преступлении станет известно, они решили прийти в полицию с повинной.

20 сентября сообщалось, что в Челябинске уставшая от оскорблений 51-летняя мать убила ножом пьющего сына.