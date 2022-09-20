Россиянка устала от пьющего сына и зарезала его

В Челябинске уставшая от оскорблений 51-летняя мать убила ножом пьющего сына

В Челябинске задержана 51-летняя россиянка, подозреваемая в умышленном убийстве 32-летнего сына. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщает URA.

По данным издания, ЧП произошло 19 августа в квартире дома на Проспекте Победы. Злоупотреблявший алкоголем россиянин в очередной раз пришел домой в пьяном виде и принялся скандалить, осыпая женщину оскорблениями. Уставшая от унижений пьющего сына женщина взяла кухонный нож и нанесла мужчине смертельный удар. Прибывший полицейским она рассказала о произошедшем и признала причастность к преступлению.

Следственный комитета России (СКР) возбудил уголовное дело по статье 105 (Убийство) УК РФ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

9 сентября сообщалось, что жительница Ивановской области из-за нищеты убила своего новорожденного сына.