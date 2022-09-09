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Россиянка из-за нищеты убила своего новорожденного сына

Жительница Ивановской области из-за нищеты убила своего новорожденного сына

Фото: unsplash

В Ивановской области будут судить женщину, которая из-за нищеты убила своего новорожденного сына. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, в мае 39-летняя жительница Комсомольского района на десятом месяце беременности в домашних условиях и без помощи врачей родила ребенка. После этого россиянка решила убить младенца. Она объяснила свой поступок тяжелым финансовым положением, а также отсутствием постоянной работы и мужа.

СК возбудил в отношении женщины дело по статье 106 Уголовного кодекса («Убийство матерью новорожденного ребенка»). Следователи направили все собранные доказательства в суд. Россиянке грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее жительница Воронежа убила новорожденную дочь и закопала тело в могиле своего отца. Позже женщина пришла в полицию и сама обо всем рассказала.

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Константин Лысяков
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