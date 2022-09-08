Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиянка убила дочь, положила ее тело в пакет и закопала в могиле отца

В Воронеже мать убила месячную дочь, закопала тело в могиле своего отца и сдалась полиции

Фото: Станислав Трифонов / Лента

В Воронеже мать убила новорожденную дочь, закопала тело в могиле своего отца и сдалась полиции. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщает Telegram-канал SHOT.

24-летняя Галина родила около месяца назад. 3 сентября она сидела дочкой в квартире. В какой-то момент россиянка ударила девочку по голове. Причина такого поведения не уточняется.

Ребенок умер не сразу, а только через два дня. Тогда мать замотала тело в ткань, положила в пакет и отнесла на могилу своего отца — на кладбище «Лесное». Позже женщина пришла в полицию и сама обо всем рассказала.

Судмедэкспертиза подтвердила, что смерь наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Мать задержана, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» УК РФ.

В марте стало известно, что житель Дудинки Красноярского края случайно убил собственную дочь — будучи пьяным, он сел на нее в ванной комнате.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
США отправили Украине высокоточные снаряды Excalibur
Популярный шеф-повар объяснил закрытие части ресторанов после съемок в его шоу
Россиянам назвали регионы с сильнейшим снижением спроса на новостройки
Блогерша потратила два года на восстановление волос после домашнего осветления
Стало известно о применении «Солнцепека» в ходе боев за Балаклею
Вооруженная бутылками и палками толпа мужчин избила россиянина в день рождения
Индонезия выразила готовность организовать встречу Путина и Зеленского
Водонаева решила сама жить в купленной для кота московской квартире
Американский журналист назвал отвратительной поддержку США сайта «Миротворец»
Врач предупредила об опасности детского храпа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.