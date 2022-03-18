Пьяный россиянин насмерть раздавил собой трехлетнюю дочь

Пьяный житель Красноярского края случайно сел на трехлетнюю дочь, ребенок скончался

Житель Дудинки Красноярского края случайно убил собственную дочь — пьяный мужчина сел на нее в ванной комнате. Об инциденте сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По версии следствия, мать девочки была в гостях, поэтому не смогла прийти на помощь дочери. О случившемся стало известно благодаря соседям с нижнего этажа. Жильцы дома сообщили в коммунальные службы о затоплении, и когда полицейские вскрыли дверь в квартиру, то обнаружили пьяного мужчину, который все еще сидел на теле ребенка. Согласно результатам предварительной экспертизы, девочка задохнулась под пьяным отцом.

В отношении отца погибшей возбуждено уголовное дело по статье части 2 статьи 105 УК («Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»), его задержали до избрания меры пресечения. Также следователи заинтересовались работой местных служб опеки, допустивших жизнь трехлетней девочки в таких условиях.

Ранее на Камчатке пьяная мать во сне раздавила пятимесячного ребенка. Оказалось, что семья жила в антисанитарии, а мать, у которой диагностировали хронический алкоголизм, избивала детей.