Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Пьяный россиянин насмерть раздавил собой трехлетнюю дочь

Пьяный житель Красноярского края случайно сел на трехлетнюю дочь, ребенок скончался

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Житель Дудинки Красноярского края случайно убил собственную дочь — пьяный мужчина сел на нее в ванной комнате. Об инциденте сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По версии следствия, мать девочки была в гостях, поэтому не смогла прийти на помощь дочери. О случившемся стало известно благодаря соседям с нижнего этажа. Жильцы дома сообщили в коммунальные службы о затоплении, и когда полицейские вскрыли дверь в квартиру, то обнаружили пьяного мужчину, который все еще сидел на теле ребенка. Согласно результатам предварительной экспертизы, девочка задохнулась под пьяным отцом.

В отношении отца погибшей возбуждено уголовное дело по статье части 2 статьи 105 УК («Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»), его задержали до избрания меры пресечения. Также следователи заинтересовались работой местных служб опеки, допустивших жизнь трехлетней девочки в таких условиях.

Ранее на Камчатке пьяная мать во сне раздавила пятимесячного ребенка. Оказалось, что семья жила в антисанитарии, а мать, у которой диагностировали хронический алкоголизм, избивала детей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Лавров объявил незаконной передачу С-300 на Украину из других стран
Одежда в стиле клоуна стала новым трендом
В Волновахе переименовали улицу в честь погибшего командира батальона «Спарта»
Тарасова предрекла упадок российскому спорту
Россиянам назвали вариант замещения ушедших западных компаний
Определены пять районов Москвы с самым высоким спросом на жилье
В московском музее избили девятилетнего ребенка
Макрон вновь позвонит Путину
Глава UFC возмутился политической цензурой в США
Лавров заявил об укреплении России под санкциями
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.